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Кубок России

Сегодня, 10:15

Булыкин считает, что рождение ребенка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Рождение ребенка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет и придает сил. Очень здорово, что Федор сумел забить гол и принес победу команде, но стоит также отметить и забегание его партнера Нгамале, который отдал ему голевой пас в той ситуации», — приводит слова Булыкина RT.

33-летний Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1238689-bulykin-smolov-ocenka
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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