Булыкин: «У «Локомотива» критическая ситуация. Но даже сейчас «Химки» не уровень железнодорожников»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в групповом этапе Кубка России.

«Я думаю, «Химки» даже сейчас не уровень «Локомотива». И железнодорожники находятся не на своем месте в турнирной таблице. По игре: Педро — молодец. Главное — чтобы он не останавливался на своем покере, а переложил все это в чемпионат. И мы будем надеяться, что «Локомотив» выправит свое положение, а то у них критическая ситуация. Верим в это», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В составе «Локомотива» покер оформил бразильский форвард Педриньо.

В чемпионате России железнодорожники с 9 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.