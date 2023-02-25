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Сегодня, 13:08

Булыкин высказался о факторе поля перед кубковым матчем между «Зенитом» и «Волгой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями матча 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

«Конечно, очень сильно влияет поле, особенно, если оно ужасное. В первую очередь на первое место в таких матчах выходить борьба, борьба, а как у нас любят говорить в футболе: «Низом не играем, играем верхом, потому что, поле ужасное». Кто выиграет борьбу в верху, тот сможет выиграть матч. Мы играли на разных полях, в мое время поля были без травы весной. Но все равно, «Зенит» должен доказать, что они сильнее и выиграть этот матч. Я слабо верю, что «Волга» может как-то выиграть, даже если команды будут играть верхом. «Зенит» все равно на три головы выше и должен побежать», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Игра между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10677971-bulykin-vyskazalsya-o-faktore-polya-pered-kubkovym-matchem-mezhdu-zenitom-i-volgoj.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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