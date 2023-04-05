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Сегодня, 19:10

Булыкин высказался о значении успеха «Акрона» в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал успех «Акрона» в FONBET Кубке России.

«В первую очередь этот успех хорош для регионов и для самого «Акрона», потому что теперь много мальчишек захотят сыграть в Кубке и обыграть там московские команды, как «Динамо». Ну и ребята получили двойные-тройные премиальные — это тоже хорошо. Как я уже говорил, бонусная система творит чудеса. Когда ты получаешь деньги за выигранную игру, а не большую зарплату, сидя на скамейке, это очень сильно мотивирует и заставляет показывать результат и биться за него на поле», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 4 апреля, «Акрон» обыграл «Динамо» (0:0, по пенальти — 4:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/05/20143321.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
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