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Кубок России

29 сентября, 14:06

Булыкин ждет красивой игры от футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Виктория Кравченко

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

«Ожидаю красивого дерби двух столиц. Хотелось бы, чтобы дерби было голевое. Кто победит, это уже покажет футбол. Игра не такая важная, это понятно, кубковая, но будем надеяться, что игроки настроятся серьезно и покажут шикарный футбол», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Начало — в 20.30 (мск).

Последний раз клубы играли друг с другом 4 сентября в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10314374-dmitrij-bulykin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-spartak-zenit.html
Дмитрий Булыкин
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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