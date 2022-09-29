Булыкин ждет красивой игры от футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

«Ожидаю красивого дерби двух столиц. Хотелось бы, чтобы дерби было голевое. Кто победит, это уже покажет футбол. Игра не такая важная, это понятно, кубковая, но будем надеяться, что игроки настроятся серьезно и покажут шикарный футбол», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Начало — в 20.30 (мск).

Последний раз клубы играли друг с другом 4 сентября в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».