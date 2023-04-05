Бушманов объяснил, за счет чего «Урал» обыграл «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение красно-бедых от «Урала» в ответном матче 1/2 финала Кубка России.

«Они имели преимущество на стандартах в первую очередь, это было заметно. Также «Урал» снова сыграл грамотно в обороне, за исключением первых 15 минут второго тайма, когда «Спартак» очевидно доминировал, после выхода Мозеса, который перевернул игру в атаке, нащупали слабое место, Бальде переиграл Бивеева, откуда и пришел гол. После Гончаренко сделал замены, вышел Мамин, и они смогли закрыть эту зону. У «Спартака» не получился первый тайм: владели мячом, но не смогли ничего создать. Понятное дело, что много изменений в составе, но в атаке был откровенный сумбур. В обороне сыграли не очень хорошо — упустили зону подбора после стандарта, откуда и пришел гол-красавец в исполнении Сиссе. Во втором были шансы, сравняли, но потом Гончаренко сделал правильные замены, и второй гол пришел из той же зоны подбора. Поймали красно-белых на одной и той же ошибке, потому и голы похожи. Максименко выручал, но на такие удары очень сложно среагировать», — приводит RT слова Бушманова.

«Спартак» по итогам двух встреч уступил «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.