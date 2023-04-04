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Кубок России

Сегодня, 16:10

Бушманов поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака», сборной России и экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о новом формате Кубка России по футболу.

«Если честно, в Кубке теперь столько матчей, что уже не особо помнишь, кто вылетел окончательно, а кто продолжает борьбу. В таком эксперименте есть плюсы. Возможно, есть и минусы. Нужно, чтобы турнир завершился, а потом будем подводить итоги и анализировать, что получилось, а что не получилось. Из плюсов можно выделить то, что сейчас команды проводят большее количество матчей, игровую практику получают те, кто не всегда попадает в основной состав, и так далее. Плюсов много. Посмотрим, какой формат будет в следующем сезоне, какое решение примет наше футбольное руководство», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Согласно новому формату, с августа по декабрь команды отыграли групповой этап, из которого две лучшие команды в группе перешли в раунд плей-офф Пути РПЛ, а третья команда — в плей-офф Пути регионов.

С февраля по май будет продолжаться плей-офф Пути РПЛ, который стартовал с 1/4 финала. Команды играют на вылет, а проигравшая опускается в Путь регионов.

В финале Кубка между собой сразятся победители Пути РПЛ и Пути регионов. Решающий матч состоится в июне 2023 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20133403.shtml?updated
Евгений Бушманов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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