Бушманов рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Питере

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал положительные моменты в игре красно-белых в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Первый тайм. Он был хорошим по всем показателям: по скорости, по движению, по качеству. Но учитывая те составы, которые начинали игру, такое можно было предположить. Хозяева сыграли так, как могут и должны», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бушманова.

Также он оценил шансы «Спартака» в ответной встрече против сине-бело-голубых.

«Ничего не решено. Понятно, что инициатива сейчас на стороне «Зенита». Учитывая, что второй матч пройдет в Питере. Но отыграть один мяч вполне возможно. Что поможет «Спартаку»? Это огромное желание победить. «Спартаку» это больше нужно, чем питерцам. У «Зенита» основное направление — чемпионат. У «Спартака» в чемпионате дела пока никак не идут. А вот шанс побороться за кубок имеется», — добавил специалист.

Ответная игра полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.