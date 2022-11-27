Бушманов: «У «Зенита» будет огромная мотивация исправиться после поражения от «Спартака» в Москве»

Сегодня, 11:28
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы красно-белых на победу в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Зенита».
В первом круге группового турнира Кубка страны команда из Санкт-Петербурга проиграла красно-белым на выезде со счетом 0:3.
«Это будет очень принципиальный матч. В первую очередь для «Зенита», так как он проиграл в Москве. У петербуржцев будет огромное желание исправиться. «Спартаку» будет очень непросто в этой игре. Матч точно буду смотреть. Это будет интересная встреча», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.
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