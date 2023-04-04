Бушманов заявил, что Мозес добавил мысль в игру «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре красно-белых в матче FONBET Кубка России против «Урала» (1:2).

«Спартак» в атаке особо ничего не показал, впереди вообще не было идей. А «Урал» — молодцы, свои моменты реализовали. Во втором тайме Мозес здорово усилил «Спартак», в игре команды появилась мысль, движение. Бальде здорово себя проявил в этой игре. Сейчас сложно сказать, кто является фаворитом Кубка. «Спартак» точно один из фаворитов. Ничего исключать нельзя», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» — «Акрон»/«Краснодар» — «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.