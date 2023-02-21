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Сегодня, 22:44

Бышовец назвал «Спартак» фаворитом кубкового матча с «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «железнодорожниками».

«После победы в Зимнем кубке РПЛ «Спартак» имеет преимущество. И в качестве подготовки, и в качестве игры, да и в плане атмосферы в команде «Спартак» является фаворитом. Как мне кажется, это говорит и об интриге в чемпионате, несмотря на отрыв «Зенита».

Если вспомнить последние приобретения «Локомотива» и то, что в команду пришел новый тренер, мне кажется, что в команде есть проблемы, связанные и с определением состава, и с совместимостью футболистов по уровню подготовки», — приводит слова Бышовеца Metaratings.ru.

Первый матч 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться 22 февраля в 20.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Источник: Metaratings
Анатолий Бышовец
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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