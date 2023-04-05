Бышовец: «Спартаку» не хватает психологической уверенности»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России.

«Сегодняшний «Урал» достаточно хорошо организован, подготовлен физически и функционально, мобилен. На протяжении всего матча владеет инициативой и ограничивает соперника в стадии раннего развития атаки. Что касается спартаковцев, матч проходил со взаимными шансами, но у них очевидно есть проблемы из-за отсутствия Джикии и Промеса. Это сказывается. Команде не хватает психологической уверенности. Реализация также оставляла желать лучшего что с «Уралом», что с «Ахматом», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

«Спартак» по итогам двух встреч проиграл «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.