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Кубок России

Сегодня, 19:55

Бышовец: «Успешный путь «Краснодар» мог начать еще в финале Кубка России-2023»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о финале Кубка России в сезоне-2022/23.

«Свой успешный путь «Краснодар» мог еще начать в финале Кубка России с ЦСКА в минувшем сезоне. Такая возможность была бы, если тренер Владимир Ивич сделал замену перед серией послематчевых пенальти. Нужно было заменить молодого уставшего вратаря на Матвея Сафонова», — цитирует Бышовца «Beton Mobile».

В финале Кубка ЦСКА победил в серии послематчевых пенальти — 1:1 (6:5 пен).

Источник: betonmobile.ru
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
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