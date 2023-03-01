Быстров о Промесе: «Когда уверенно чувствуешь себя, можешь 2 недели ничего не делать, играть в Counter Strike и быть лучшим»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ответном матче против «Локомотива» (4:2, 5:2 — общий счет) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Когда ты себя уверенно чувствуешь в команде, ты можешь две недели ничего не делать, сидеть, играть в Counter Strike и быть лучшим на поле. Просто в дальнейшем это может сказаться, что не заложил базу, фундамент, не набегал. Но я так понимаю, что с Промесом работали профессионалы и в Москве тоже доставались хорошие нагрузки, он выполнял тот объем работ, который нужен был. Не вижу в этом никаких проблем. Если бы Абаскаль что-то новое придумал, схему или еще что-нибудь, чтобы нужно было вписать Промеса, было бы тяжелее. А так, в принципе, как играли, так и играют. Тем более, Промес опытный футболист, никаких проблем с этим не должно быть», — сказал Быстров «СЭ».

31-летний нидерландский футболист пропустил три тренировочных сбора команды. Он занимался по индивидуальной программе в Москве.

В ответной игре с «Локомотивом» Промес забил гол и сделал две результативные передачи.