Николаев о назначении Опейкиной на матч Кубка России: «Судить команды РПЛ проще, потому что мастерство футболистов выше»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов».

«Это интересное решение. Оно имеет место быть. Почему бы нет? Тем более, что Вера Опейкина уже судила игру мужских команд в Кубке России и справилась с этим матчем. Естественно, это совершенно разный футбол. Нет смысла сравнивать уровень ФНЛ и уровень РПЛ. Но в техническом плане судить матчи команд премьер-лиги проще, потому что мастерство футболистов выше. Можно предугадывать развитие игровых ситуаций. Скорости, естественно, будут совершенно другие. Но, насколько я знаю, Вера Опейкина сдает нормативы вместе с мужчинами. Игра «Чертаново» — «Киров» показала, что она в очень хорошей физической форме», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Балтика» — «Крылья Советов» состоится во вторник, 19 сентября и начнется в 17.15 (мск). Ассистентами Опейкиной станут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов. Резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Андрей Болотенков.

23 августа 34-летняя Опейкина стала первой женщиной-главным арбитром матча мужского Кубка России. Она работала на игре «Чертаново» — «Динамо» (Киров) (0:1).