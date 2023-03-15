Хусаинов считает, что в ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка России «Зенит» — «Динамо».

«По правилам игры — это нарушение правил, удар соперника по ноге. Чистый фол! Не надо за него давать желтую или красную карточку за это. Но так как нарушение было в штрафной площади, то это однозначно пенальти! А та компанию, которая бегает в поле и сидит на ВАР, еще раз доказывает, что правила игры для всех равные, но для кого-то еще ровнее», — сказал Хусаинов «СЭ».

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.