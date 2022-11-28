Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал драку в концовке матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Футболисты сразу травмируются, как только их трогают. Они пытаются получить пенальти от малейшего прикосновения, от толчка. Они валяются по полю пять минут. Не могу воспринимать их всерьез. Для меня они ненастоящие спортсмены. Не потому что они не бойцы, а потому что притворяются, что получают травмы. Единственный футболист, который мне нравился, — это Уэйн Руни. Он был большим, сильным. Он никогда не вел себя так, будто он получил травму. Он боролся, он старался, он всегда выкладывался. Он никогда не валялся по полю, я уважаю его. Но это... Я не могу воспринимать футболистов всерьез, когда они ведут себя как бойцы. Если я их трону, они умрут», — сказал Монсон «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).