Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча армейцев с «Торпедо» в Кубке России.

«Ну вы же понимаете, что там будет играть половина резервного состава. Понятно, что есть игра, есть определенные задачи, кто-то восстанавливается после травм, кто-то хочет ярко себя показать, что он достоин места в основном составе. Но здесь от игры в целом я ничего такого не жду. Но проигрывать, конечно, никто не хочет. У всех есть спортивная злость и характер, который не позволяет просто так проигрывать», — сказал Масалитин «СЭ».

Матч ЦСКА — «Торпедо» пройдет в среду, 19 октября, в 20.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене».