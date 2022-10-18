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Масалитин — о дерби ЦСКА — «Торпедо»: «Ничего не жду, но проигрывать никто не любит»

Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Торпедо» в Кубке России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча армейцев с «Торпедо» в Кубке России.

«Ну вы же понимаете, что там будет играть половина резервного состава. Понятно, что есть игра, есть определенные задачи, кто-то восстанавливается после травм, кто-то хочет ярко себя показать, что он достоин места в основном составе. Но здесь от игры в целом я ничего такого не жду. Но проигрывать, конечно, никто не хочет. У всех есть спортивная злость и характер, который не позволяет просто так проигрывать», — сказал Масалитин «СЭ».

Матч ЦСКА — «Торпедо» пройдет в среду, 19 октября, в 20.00 по московскому времени на «ВЭБ Арене».

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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