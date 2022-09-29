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Кубок России

29 сентября, 17:51

Мостовой — о поражении «Ростова»: «Совмещение Карпина — глупость! Мы единственная страна, где такое есть»

Мостовой считает, что Карпину не стоит совмещать посты в сборной России и «Ростове»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Ростова» в матче Кубка России от «Ахмата» (1:3).

«Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова». Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной Росси на клубный футбол? Совмещение Карпина — глупость! Мы единственная страна, где такое есть. Да, мы нигде не играем сейчас, но у нас есть много специалистов, которые могли бы со сборной проводить товарищеские матчи. Поэтому перестроился, не перестроился разницы нет. Но есть другая причина поражения — предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участие многие лидеры", — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне-2022/23.

После этой победы «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России. У каждой команды по 6 очков.

Александр Мостовой
ФК Ахмат
ФК Ростов
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14
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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