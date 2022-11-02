Бывший тренер «Амкара» Божович заявил, что Газзаев и Гинер украли у него Кубок России

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Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович вспомнил, как выводил пермскую команду в финал Кубка России в 2008 году.
«Расскажу то, что никогда не говорил: когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал! Я занял четвертое место в чемпионате! Гинер что-нибудь купил в том финале с арбитром Сухиной? Нет, я этого не говорил. Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями, договаривался с ними», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.
54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
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