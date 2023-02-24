Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Артема Дзюбы в матче со «Спартаком» и дал совет игрокам «Локомотива».

— Бытует мнение, что если «Зенит» сохранит бразильцев, то будет доминировать еще два-три года.

— Ну вот если все команды заранее отдадут победу «Зениту», то Питер, конечно, продолжит доминировать. Все же идет от головы, от психологии. Я вчера услышал реплики игроков «Локомотива», которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в «Локомотиве»! Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ... Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку.

— Как вам «Локомотив» в дерби со «Спартаком»? И что скажете об игре Дзюбы?

— Я уже как-то говорил, что Дзюба — хорошее приобретение «Локомотива». То же самое касается и Смольникова. Вопрос только в сыгранности. Вчера во втором тайме железнодорожники смотрелись неплохо. Могли и сравнять счет, и даже вырвать победу. Да, до перерыва «Спартак» играл с ощутимым преимуществом, но все поменялось во второй половине встречи. У того же Дзюбы было два убойных момента. Сначала попал в штангу, затем не поразил пустые ворота. «Локомотиву» надо еще сыграться. Хочется сказать об одной тенденции, которая мне нравится.

— О какой?

— В стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян, у «Локомотива» — 10. Это радует. В условиях международной изоляции нам надо продолжать доверять своим игрокам, наращивать такой темп. Есть свои кадры. Я имею в виду не только футболистов, но и тренеров. Например, сегодня в Кубке победили ЦСКА и «Крылья», которые тренируют россияне.