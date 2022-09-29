Юран пошутил, что пришел посмотреть хоккей на стадионе «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о причинах посещения матча 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

— Вы пришли футбол посмотреть?

— Пришел хоккей посмотреть. Стадион хоккейный же!

Встреча состоится в четверг, 29 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Сине-бело-голубые с 3 баллами расположились на 3-й позиции.