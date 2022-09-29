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Кубок России

29 сентября, 20:05

Юран пошутил о матче «Спартак» — «Зенит»: «Пришел хоккей посмотреть»

Юран пошутил, что пришел посмотреть хоккей на стадионе «Спартака»
Микеле Антонов
,  
Владимир Пушкарев

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о причинах посещения матча 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

— Вы пришли футбол посмотреть?

— Пришел хоккей посмотреть. Стадион хоккейный же!

Встреча состоится в четверг, 29 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Сине-бело-голубые с 3 баллами расположились на 3-й позиции.

Сергей Юран
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ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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