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Кубок России

24 ноября, 15:49

Петржела не дает шансов «Спартаку» в кубковом матче против «Зенита»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов в матче Кубка России против питерского клуба.

«Сможет ли «Зенит» крупно обыграть «Спартак»? Не знаю. «Зенит» выступает в Кубке не так серьезно, как в чемпионате, но уверен, что «Зенит» победит в этой игре. У «Зенита» очень сильная команда — у «Спартака» нет никаких шансов», — цитирует Петржелу «Спорт день за днем».

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrzhela-u-spartaka-net-nikakikh-shansov-v-matche-s-zenitom
Властимил Петржела
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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