Петржела не дает шансов «Спартаку» в кубковом матче против «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов в матче Кубка России против питерского клуба.

«Сможет ли «Зенит» крупно обыграть «Спартак»? Не знаю. «Зенит» выступает в Кубке не так серьезно, как в чемпионате, но уверен, что «Зенит» победит в этой игре. У «Зенита» очень сильная команда — у «Спартака» нет никаких шансов», — цитирует Петржелу «Спорт день за днем».

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).