Тошич — о выходе ЦСКА в суперфинал FONBET Кубка России: «Рад, что клуб приблизился к трофею»

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в ответном финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

«Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг. К сожалению, не смогу приехать на стадион, но, как всегда, буду болеть за команду», — цитирует игрока «Чемпионат».

За выход в суперфинал «Урал» сыграет с «Краснодаром», который в серии послематчевых пенальти победил «Акрон» (0:0, пенальти 4:2).