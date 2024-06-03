Бывший игрок «Балтики» Буйволов считает, что калининградцам не хватило опыта в суперфинале Кубка России

Бывший игрок «Балтики» Андрей Буйволов отреагировал на победу «Зенита» над калининградцами в суперфинале FONBET Кубка России по футболу (2:1).

«Я был уверен, что игра будет очень упорной, это финал Кубка. Плюс состоит из одной игры, а в одной игре может быть всё что угодно: и удаление, и пенальти. Шансы 50/50. Чтобы довести матч до победы, «Балтике» не хватило опыта, мастерства, физики — всего понемногу, и в итоге такой результат. Думаю, они обязательно вернутся на следующий сезон в РПЛ», — сказал Буйволов Metaratings.

По итогам сезона-2023/24 калининградский клуб занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.