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Сегодня, 00:20

Бушманов: «Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о количестве игрового времени, которое главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль дает сенегальскому нападающему Кейта Бальде.

«Если футболист такого уровня сидит на скамейке, то, вероятно, там не все в порядке. Проблемы есть. Как я понял, Абаскаль обозначил эту проблему — играют только лучшие. Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

Бальде принял участие в двух матчах «Спартака» FONBET Кубка России с «Локомотивом», выйдя на замену. В играх против «Урала» и «Факела» 28-летний форвард остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Бальде сыграл в 3 матчах и не отметился голевыми действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-v-situatsii-s-bal-de-ne-vse-v-poryadke-abaskal-daet-posy-l-vsej-komande-igrayut-tol-ko-luchshie/
Евгений Бушманов
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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