Булыкин: «Хотелось бы увидеть Дзюбу на поле в матче Кубка России против «Спартака»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о двухматчевых сериях в плей-офф Кубка России.

«Может быть, это и хорошо, что теперь наши команды начинают сезон с кубковых игр, цитирует Betonmobile.ru Булыкина. — Они потихоньку втянутся в этих двухматчевых противостояниях, и в чемпионате мы уже увидим искрометный футбол. Кубок для некоторых команд тоже важен, на Кубок многие настраиваются, поэтому я не думаю, что будут какие-то «сырые», недонастроенные команды. Первая официальная игра всегда очень волнительна для футболиста после перерыва. Все будут замотивированы, но как будут подготовлены — это мы увидим».

Экс-форвард также поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка страны между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Можно быть чемпионом «предсезонки» как «Спартак», но в чемпионате ничего не выиграть. А можно как «Локомотив» провести сборы на среднем уровне. Здесь самое главное — закрепить все и показать в РПЛ и Кубке. Если Дзюба успеет набрать форму, то его будут ставить в основной состав. Если не успеет, то начнет с выхода на замену. Все-таки он много пропустил, давно не играл. Мы не видим его текущую форму, это знает только тренер. Но Артем сейчас очень замотивирован. Вполне возможно, что он сможет на этой сверхмотивации выходить сразу в основном составе. Хотелось бы его увидеть на поле в этом матче», — добавил он.