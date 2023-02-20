0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:35

Булыкин — о кубковом матче против «Спартака»: «Локомотив» должен преподнести сюрприз"

Булыкин поделился ожиданиями от кубкового матча «Локомотива» против «Спартака»
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Конечно, фаворит «Спартак». Но я думаю, что «Локомотив» должен преподнести сюрприз. Это первые игры после длинной зимней паузы. Все не готовы, все будут еще не в лучшей форме. Это еще и кубковая игра, те у кого будет больше желания и самоотдачи — смогут выиграть матч. Конечно, погода влияет на игру. В прошлом году тоже был матч «Локомотив» — «Спартак», когда задержали игру и убирали поле. В принципе не привыкать ребятам, все будут в одинаковых условиях. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это был хороший футбол, а не борьба с мячом, полем и погодными условиями», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Боков: «Зенит» осознанно выбрал Ренана. Думаю, ему надо играть с «Волгой»
Камоцци считает, что игроки «Спартака» и «Локомотива» привыкли играть при низкой температуре
Пресняков-старший: «Если Дзюбу выпустят в матче против «Спартака», он будет зуботычины раздавать»
В матчах Кубка России РФС вводит новую должность — медиаменеджера
Пресняков-старший — о кубковом матче «Локомотив» — «Спартак»: «С тревогой ожидаю эту встречу»
Агент Бальде высказался о готовности форварда к матчу Кубка России с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресняков-старший: «Если Дзюбу выпустят в матче против «Спартака», он будет зуботычины раздавать»

Камоцци считает, что игроки «Спартака» и «Локомотива» привыкли играть при низкой температуре