Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Конечно, фаворит «Спартак». Но я думаю, что «Локомотив» должен преподнести сюрприз. Это первые игры после длинной зимней паузы. Все не готовы, все будут еще не в лучшей форме. Это еще и кубковая игра, те у кого будет больше желания и самоотдачи — смогут выиграть матч. Конечно, погода влияет на игру. В прошлом году тоже был матч «Локомотив» — «Спартак», когда задержали игру и убирали поле. В принципе не привыкать ребятам, все будут в одинаковых условиях. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это был хороший футбол, а не борьба с мячом, полем и погодными условиями», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.