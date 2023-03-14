Булыкин отреагировал на выход на поле дисквалифицированного Баринова в кубковой игре против «Акрона»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» выход на поле дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» 1:1 (6:7)

«Это вопрос к руководств клуба. Но мы видели, такие ошибки есть и у «Зенита», который однажды легионеров выпустил. И у «Реала», который Черышева выпустил. Такие ошибки случаются. «Локомотив» и так, и так проиграл, что здесь говорить», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».