Алдонин — о кубковом матче «Крыльев Советов» и ЦСКА: «Я ожидал такой борьбы»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:2).

«А вы хотели, чтобы было повторение? Так всегда бывает, когда после какой-то убедительной победы следующий матч очень тяжелый, даже с другим соперником. Учитывая того же самого соперника: матч уже на выезде, совсем другая картина, совсем другая игра. Я был убежден, что ЦСКА столкнется с очень серьезным сопротивлением от «Крыльев Советов». Я ожидал такой борьбы и ожидал такого результата», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Алдонин добавил, что ожидает победы ЦСКА в ответной встрече.

«Убедительно, не убедительно, самое главное — победа и проход в дальнейшую стадию Кубка», — сказал Алдонин.

12 марта в Москве в матче 19-го тура РПЛ ЦСКА разгромил «Крыльев Советов» со счетом 4:0.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.