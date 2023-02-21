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Сегодня, 11:42

Мостовой считает, что погода не помешает матчу «Локомотив» — «Спартак»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Никто не будет играть по колено в сугробах, снег особенно и не идет. Тем более есть люди, которые снег убирают, и поле можно накрыть пленкой, как это делается везде. Я бы не сказал, что какие-то морозы на улице, весь январь была нулевая температура, а то и плюс. Сейчас мороз немного ударил, но это не помешает. Если бы мне сказали, что игра «Спартака» и «Локомотива» переносится из-за погодных условий, я бы удивился», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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