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Сегодня, 15:57

Канчельскис — о «Спартаке»: «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями»

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России (3:0).

«Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.

На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в Кубке, и начинают кричать.

Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.

Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата. Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.

А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями. Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата», — сказал Канчельскис Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-30-kanchelskis-u-trenerskogo-shtaba-zenita-yest-problemy-nepravilno-propuskat-tri-gola-dazhe-v-takom-sostave
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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