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Бывший председатель комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о массовой драке в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).
«Это дисциплинарные нарушения, которые касаются в том числе и этики со стороны футболистов. КДК будет разбираться. Мне комментировать что-то будет неправильно. Могу лишь сказать, что наш чемпионат это не украшает. Такие драки — это недостойно наших соревнований», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.
«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.
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