Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала для «СЭ» выход Дмитрия Баринова в стартовом составе на игру второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» 1:1 (6:7)

«Это безобразное управленческое решение. Это неумение руководить клубом. Начальник команды должен был за этим следить», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».