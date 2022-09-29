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Кубок России

29 сентября, 21:47

Хусаинов — о возможном удалении Промеса: «Мешков задрал высокую планку, но не решился удалять игрока»

Хусаинов прокомментировал эпизод с желтой карточкой Промеса в матче Кубка России против «Зенита»

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с желтой карточкой игрока «Спартака» Квинси Промеса в матче Кубка России против «Зенита».

«Мешков должен был сам увидеть, что Промес сыграл опасно. Если Мешков показывает Соболеву карточку за небольшой толчок, то Промес должен был получить более суровое наказание. Мешков задрал высокую планку, но не решился удалять игрока», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» и «Зенит» встречаются в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходит в Москве. После 1-го тайма счет не открыт — 0:0.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
4
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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