Силкин: «Очень рад, что «Динамо» прошло дальше в Кубке России»

Сегодня, 15:08
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о результате ответного матча между бело-голубыми и «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра прошла 28 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».
«Обе команды играли очень надежно в обороне и пытались не пропустить, но Константин Тюкавин забил классный гол. «Динамо» прошло дальше, и я этому очень рад, но «Локомотив» тоже остался в Кубке России и может еще встретиться», — цитирует Силкина Vprognoze.ru.
«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в серии пенальти (4:3) после ничейного счета по сумме двух игр (2:2) и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Железнодорожники отправились во второй этап четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2