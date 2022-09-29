Балахнин отреагировал на поражение «Ростова» в Кубке России от «Ахмата»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче Кубка России от «Ахмата» (1:3).

«Валерий Карпин выпустил не основной состав против «Ахмата». Он экспериментировал, пробовал наиграть новые связки. Именно этим можно оправдать поражение. По матчу с «Ахматом» нельзя оценивать начало сезона «Ростова». Это их первое поражение. Но главное, что команда не проигрывала двенадцать матчей подряд», — сказал Балахнин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне-2022/23.

После этой победы «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России. У каждой команды по 6 очков