Рианчо — о концовке матча «Зенита» и «Спартака»: «Это ужасно, такие драки уродуют футбол»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал массовую драку в матче Кубка России красно-белых с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Футбол — очень красивая игра, а такие драки его уродуют. Массовым дракам между игроками нет места в футболе, это ужасно! Футбол — это борьба, но честная, на поле, без рукоприкладства.

Я не думаю, что все игроки должны быть наказаны одинаково. Накладывать санкции на всю команду из-за нескольких игроков — неправильно. Нужно наказать тех, кто это начал», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.