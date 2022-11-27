Сегодня, 20:10
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал массовую драку в матче Кубка России красно-белых с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).
«Футбол — очень красивая игра, а такие драки его уродуют. Массовым дракам между игроками нет места в футболе, это ужасно! Футбол — это борьба, но честная, на поле, без рукоприкладства.
Я не думаю, что все игроки должны быть наказаны одинаково. Накладывать санкции на всю команду из-за нескольких игроков — неправильно. Нужно наказать тех, кто это начал», — сказал Рианчо «РБ Спорт».
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.
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