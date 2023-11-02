Бывший вратарь ЦСКА Новиков: «Армейцы не будут выставлять сильнейших на матч с «Оренбургом»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейцами и «Оренбургом».

«Я думаю, что Федотов не будет рисковать основой сегодня. Это вполне логично, можно попробовать смешанный состав. С нынешней сеткой сложно предугадать, какое место будет более выгодным для дальнейшей борьбы в турнире.

Важно признать, что клубы РПЛ на игры группового раунда Кубка не выпускают основные составы, поэтому эти поединки не столь интересны для зрителей, но в плей-офф будет другая история. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и в дальнейшем будет ярко выступать в плей-офф», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 18.30 (мск).