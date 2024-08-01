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Сегодня, 16:40

Экс-вратарь «Динамо» Тяпушкин: «Ошибка Лещука? Может дело в психологии»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин объяснил ошибку голкипера Игоря Лещука в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Чтобы понимать ситуацию, нужно находится рядом с ним. У «Динамо» есть прекрасный тренер вратарей Изотов, ему нужно разбираться вместе с самим парнем, потому что ошибки повторяются. Может, это лежит в психологии или в чем-то другом, но надо быть максимально близко к нему, чтобы понимать, в чем причина», — цитирует Тяпушкина «Спорт день за днем».

В следующем матче Кубка России «Динамо» 14 августа встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Источник: Спорт день за днем
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Тяпушкин
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