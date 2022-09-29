Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком».

Встреча состоится в четверг, 29 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

«Такие матчи, как «Спартак» — «Зенит», всегда интересны и непредсказуемы по результату, — приводит слова Лепехина «Спорт День За Днем». — Безусловно, «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком». Но на матчи Кубка очень тяжело спрогнозировать состав. Надеюсь, будет интересный и зрелищный матч».

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Сине-бело-голубые с 3 баллами расположились на 3-й позиции.