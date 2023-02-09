CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» на решение дисквалифицировать игроков команды за драку со «Спартаком»

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на решение Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих футболистов команды за драку в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Спартака» (0:0, пенальти — 4:2).

В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент и дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса на шесть матчей Кубка страны. Клуб из Санкт-Петербурга обжаловал решение, но апелляционный комитет РФС оставил наказание в силе.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса. На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы CAS.

По итогам драки КДК РФС также дисквалифицировал троих футболистов «Спартака»: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона — на шесть матчей. Московский клуб не подавал апелляцию на решение комитета.