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Сегодня, 15:22

CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» на решение дисквалифицировать игроков команды за драку со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Москалев после драки футболистов в матче «Зенит» — «Спартак».
Фото ФК «Зенит»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на решение Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих футболистов команды за драку в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Спартака» (0:0, пенальти — 4:2).

В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент и дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса на шесть матчей Кубка страны. Клуб из Санкт-Петербурга обжаловал решение, но апелляционный комитет РФС оставил наказание в силе.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса. На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы CAS.

По итогам драки КДК РФС также дисквалифицировал троих футболистов «Спартака»: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона — на шесть матчей. Московский клуб не подавал апелляцию на решение комитета.

Судья Владимир Москалев пытается разнять дерущихся футболистов. «Зенит» идет в CAS. Все из-за «Спартака»

Источник: https://rsport.ria.ru/20230209/cas-1850866290.html
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