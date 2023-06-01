Чалов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Краснодаром»

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России с «Краснодаром».

— Многие эксперты считают, что именно ЦСКА — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне.

— Пока сложно об этом судить, поскольку у нас впереди важная игра, которая будет определять место в таблице. Также нас ждет суперфинал Кубка с «Краснодаром», где встретятся две команды, достойные победы, — приводит Sport24 слова Чалова.

— Говорят, что в Краснодаре была репетиция финала Кубка. Какие выводы для себя сделал?

— Не сказал бы, что это была репетиция, потому что у них не было двух-трех игроков, определяющих стиль игры. Финал в любом случае получится другим. Будут другие скорости и атмосфера.

Суперфинал FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. 29 мая сообщалось, что на матч продано 11 тысяч билетов.

27 мая армейцы и «быки» провели матч в рамках 29-го тура РПЛ. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 2-е место (55 очков), «Краснодар» — шестое (47 очков).