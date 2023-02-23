Чалов заявил, что не обращает внимания на изменение формата Кубка России

Сегодня, 14:19
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что игроки московской команды не обращают внимания на изменение формата FONBET Кубка России.
«Не смотрим на изменение формата, потому что для нас приоритет — побеждать в каждой игре. Мыслей о том, что есть право на ошибку, нет. Всегда думаем только о победе», — приводит слова Чалова ТАСС.
В сезоне-2022/23 в Кубке России впервые будет использована система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). ЦСКА 23 февраля в Москве примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала «плей-офф Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». Ответная встреча состоится на поле соперника 28 февраля.