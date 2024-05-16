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Сегодня, 16:51

Чанов — о дебюте Шайхутдинова: «Мне понравилась его работа на выходах»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта голкипера армейцев Владимира Шайхутдинова в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5). Вратарь на 26-й минуте заменил Владислава Торопа, получевшего травму.

«Игра Шайхутдинова была хорошей. Мне понравилась его уверенность и работа на выходах. Что касается его игры во время одиннадцати метровых ударов, то здесь как раз не хватило опыта и возраста. Он срывался с линии раньше времени. Это все приходит с опытом, знаю по себе», — сказал Чанов «СЭ».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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