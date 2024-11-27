Чанов считает, что в будущем Владислав Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА

Сегодня, 17:10
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера команды Владислава Торопа в ответном матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу с «Рубином» (3:0).
«У Славы есть хорошее движение вперед, появляется уверенность. Он стал играть больше матчей, отсюда и результат. Зная его характер, надеюсь, что ерундой не будет заниматься и будет продолжать развиваться. Думаю, что в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА», — цитирует Чанова «РБ Спорт».
21-летний вратарь в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-синих, пропустил 2 мяча и 6 раз сыграл «на ноль». Контракт Торопа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2