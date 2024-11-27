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Сегодня, 17:10

Чанов считает, что в будущем Владислав Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера команды Владислава Торопа в ответном матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу с «Рубином» (3:0).

«У Славы есть хорошее движение вперед, появляется уверенность. Он стал играть больше матчей, отсюда и результат. Зная его характер, надеюсь, что ерундой не будет заниматься и будет продолжать развиваться. Думаю, что в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

21-летний вратарь в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-синих, пропустил 2 мяча и 6 раз сыграл «на ноль». Контракт Торопа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Тороп
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
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