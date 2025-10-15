«Чайка» и «КАМАЗ» сыграют в Кубке России 15 октября

«Чайка» и «КАМАЗ» проведут матч в 5-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 15 октября. Игра пройдет на стадионе имени И. П. Чайки в селе Песчанокопское и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Чайка» — «КАМАЗ» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск.

«Чайка» на предыдущей стадии обыграла «Знамя» из Орехово-Зуево (1:0), а «КАМАЗ» прошел костромской «Спартак» (0:0, пенальти — 5:4).