15 октября, 19:56

Дубль Семенова принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

«КАМАЗ» на выезде обыграл «Чайку» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

Победу гостям принес дубль Виталия Семенова. 20-летний полузащитник отличился на 3-й и 40-й минутах. Еще один мяч на счету Даниила Моторина (90+4-я).

Единственный гол хозяев на 59-й минуте забил Николай Ищенко.

«КАМАЗ» вышел в следующий раунд пути регионов Кубка России. «Чайка» вылетела из турнира.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
1:3
КАМАЗ
1

    Футбол
    Кубок России
    ФК КАМАЗ
    ФК Чайка (Песчанокопское)
