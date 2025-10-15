Дубль Семенова принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой» в Кубке России

Победу гостям принес дубль Виталия Семенова. 20-летний полузащитник отличился на 3-й и 40-й минутах. Еще один мяч на счету Даниила Моторина (90+4-я).

