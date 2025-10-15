Дубль Семенова принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой» в Кубке России

15 октября, 19:56
«КАМАЗ» на выезде обыграл «Чайку» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.
Победу гостям принес дубль Виталия Семенова. 20-летний полузащитник отличился на 3-й и 40-й минутах. Еще один мяч на счету Даниила Моторина (90+4-я).
Единственный гол хозяев на 59-й минуте забил Николай Ищенко.
«КАМАЗ» вышел в следующий раунд пути регионов Кубка России. «Чайка» вылетела из турнира.
