«Чайка» и «Знамя Труда» сыграют в рамках 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 17 октября. Матч пройдет на стадионе имени И.П. Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Чайка» — «Знамя Труда» будут доступны в матч центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.50 мск.

В истории очных противостояний это первый матч между соперниками. Ранее «Чайка» и «Знамя Труда» ни разу не играли друг против друга.

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