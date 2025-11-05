Челестини отметил, что ЦСКА не заслужил положительного результата в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» заявил, что армейцам нужно многое изменить в своей игре.

В среду московская команда на выезде уступила махачкалинцам со счетом 0:1.

«В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. Поэтому вывод — надо многое в нашей игре изменить. «Динамо» играло так, как они играют всегда. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

По мнению тренера, футболисты ЦСКА проявили недостаточную самоотдачу в матче с «Динамо».

Ответная игра команд пройдет 26 ноября в Москве.