Челестини отметил, что ЦСКА не заслужил положительного результата в матче с «Динамо»

5 ноября, 23:42
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» заявил, что армейцам нужно многое изменить в своей игре.
В среду московская команда на выезде уступила махачкалинцам со счетом 0:1.
«В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. Поэтому вывод — надо многое в нашей игре изменить. «Динамо» играло так, как они играют всегда. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.
По мнению тренера, футболисты ЦСКА проявили недостаточную самоотдачу в матче с «Динамо».
Ответная игра команд пройдет 26 ноября в Москве.
руслан магомедов
ты, придурок полный.
06.11.2025
руслан магомедов
А, с кем ЦСКА должен был выигрывать????????? С, облякой????
06.11.2025
Алексей Булатов
Адекватно....а то у наших...мы не заслужили поражение,они не заслужили победы....
06.11.2025
Чернобог
Действительно, не понятно почему ты из своей пасти вытащил обоссаную тряпочку и открыл свой беззубый рот! Знай свой место, колхозник!
06.11.2025
Артемон Доберманов
Адекватен.нашим тренерам на заметку в части оценки своей работы.
06.11.2025
Юрий Влк.
все верно, Фабио! вчера нас не было на поле...
06.11.2025
Alex Petrovsky
Синьор пиздодини лучше бы молчал в тряпочку
06.11.2025