5 ноября, 23:42

Челестини отметил, что ЦСКА не заслужил положительного результата в матче с «Динамо»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» заявил, что армейцам нужно многое изменить в своей игре.

В среду московская команда на выезде уступила махачкалинцам со счетом 0:1.

«В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. Поэтому вывод — надо многое в нашей игре изменить. «Динамо» играло так, как они играют всегда. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Махачкалинское «Динамо» впервые обыграло ЦСКА! Армейцы держали в уме чемпионат?

По мнению тренера, футболисты ЦСКА проявили недостаточную самоотдачу в матче с «Динамо».

Ответная игра команд пройдет 26 ноября в Москве.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
7

  • руслан магомедов

    ты, придурок полный.

    06.11.2025

  • руслан магомедов

    А, с кем ЦСКА должен был выигрывать????????? С, облякой????

    06.11.2025

  • Алексей Булатов

    Адекватно....а то у наших...мы не заслужили поражение,они не заслужили победы....

    06.11.2025

  • Чернобог

    Действительно, не понятно почему ты из своей пасти вытащил обоссаную тряпочку и открыл свой беззубый рот! Знай свой место, колхозник!

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Адекватен.нашим тренерам на заметку в части оценки своей работы.

    06.11.2025

  • Юрий Влк.

    все верно, Фабио! вчера нас не было на поле...

    06.11.2025

  • Alex Petrovsky

    Синьор пиздодини лучше бы молчал в тряпочку

    06.11.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК ЦСКА (Москва)
